Artık her şey açık açık yapılıyor! Yılmaz Özdil’den CHP’ye FETÖ salvoları
Yılmaz Özdil, CHP'nin İzmir'de yapacağı mitinge işaret ederek, partiye FETÖ üzerinden sert eleştiriler yöneltti.
CHP, FETÖ'nün yayın organı kapatılan Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı, İzmir 1.bölgede ilk sıradan aday gösterdi.
Gazeteci yazar Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilerini sıraladı.
İzmirli Yılmaz Özdil şunları kaydetti:
"Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar..."