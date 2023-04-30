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Siyaset Artık her şey açık açık yapılıyor! Yılmaz Özdil’den CHP’ye FETÖ salvoları
Siyaset

Artık her şey açık açık yapılıyor! Yılmaz Özdil’den CHP’ye FETÖ salvoları

Yeniakit Publisher
2023-04-30 12:27:00 -
Artık her şey açık açık yapılıyor! Yılmaz Özdil’den CHP’ye FETÖ salvoları

Yılmaz Özdil, CHP'nin İzmir'de yapacağı mitinge işaret ederek, partiye FETÖ üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

CHP, FETÖ'nün yayın organı kapatılan Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı, İzmir 1.bölgede ilk sıradan aday gösterdi.

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilerini sıraladı.

İzmirli Yılmaz Özdil şunları kaydetti:

"Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar..."


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Yorumlar

Toshiba

Artistlik yapmanın bir anlamı yok. Adam sizin koyun olduğunuzu bildiği için tıpış tıpış CHP’ye oy kullanacağınızı açık açık söyledi. Çünkü sizin kendisi gibi iradesi başkalarının elinde olduğunu biliyor.

54

fetöcileri teröristleri desteklerler sonra kuvvayı milliye atatürkçüyüz ülkenin kurucusuyuz derler kurucusuzuz islam ülkelerinden gelen halklar olmasındı kürtler araplar çerkezler kafkas halkları asya halkları olmasındı bakalım siz kuvayı milliye diyebiliyormuyduz faşist alçak mandacı domuz chpliler darbe zamanında faşist solcuların alkış tutmasını asla unutmadık unutmayacağız
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