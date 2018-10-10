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Artık bunu yapan yandı! Trafik cezalarında yeni dönem

Karayolları Kanunu'nda değişiklik teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira ceza yolda. Teklif Meclis'ten geçerse direksiyon başında cep telefonuyla konuşma cezası 108 liradan 235 liraya yükselecek.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
Artık bunu yapan yandı! Trafik cezalarında yeni dönem

AK Parti, Karayolları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Trafik cezaları artırılıyor.

Yeni yapılacak düzenlemeye göre...

- Kırmızı ışıkta geçenlere 235 lira,

- Emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira

- Drift yapanlara 5 bin 10 lira ceza verilecek ve 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak.

- Direksiyon başında cep telefonuyla konuşanlara 235 lira ceza verilecek.

(TRT Haber)

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
  1. Trafik cezaları
  2. Karayolları Kanunu
  3. trafikte yeni dönem

YORUM YAZ

  • İsmail Kumbuzoğluİsmail Kumbuzoğlu17 dk önce
    Bu yeni ceza meselesi gene düşük.Bu paralarla bu iş önlenemez.Bu kadar net yazıyorum.Bin liradan aşağı ceza olmamalı.Tekrarı halinde hapis getirilmeli.Ehliyet iptal edilmeli.Kanunlar caydırıcı olacak.
  • maraşlımaraşlı25 dk önce
    Cari açığı bu şekilde kapatabilirsiniz. ohh sonunda kaynak bulundu ceza , yazın kardeş okkalı olsun
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