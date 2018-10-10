Artık bunu yapan yandı! Trafik cezalarında yeni dönem
Karayolları Kanunu'nda değişiklik teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira ceza yolda. Teklif Meclis'ten geçerse direksiyon başında cep telefonuyla konuşma cezası 108 liradan 235 liraya yükselecek.10 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
AK Parti, Karayolları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Trafik cezaları artırılıyor.
Yeni yapılacak düzenlemeye göre...
- Kırmızı ışıkta geçenlere 235 lira,
- Emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira
- Drift yapanlara 5 bin 10 lira ceza verilecek ve 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak.
- Direksiyon başında cep telefonuyla konuşanlara 235 lira ceza verilecek.
(TRT Haber)
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