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Gündem Artık araba alarmları güvenli değil: Sinyal kesici kullanarak 300 bin lira çaldı!
Gündem

Artık araba alarmları güvenli değil: Sinyal kesici kullanarak 300 bin lira çaldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 12:08:00 - 2024-07-13 12:10:04

İstanbul Esenyurt'ta kameralara yakalanan hırsızlık olayında, sinyal kesici kullanarak açtığı arabadan 300 bin lira çalan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe saat 15.20 sıralarında İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaptığı satış işlemi sonrası bankaya giden emlakçı Murat Güleç, aracını cadde üzerinde park etti. Kapısını kilitlediği sırada kimliği belirsiz bir şahıs, sinyal kesici kullanarak aracın kilitlenmesine engel oldu. Şüpheli şahıs, önce bankaya doğru giderek Güleç’i kontrol ettikten sonra araca yaklaşarak kapısını açtı. Koltuğun altında bulunan ve içindeki 300 bin lira nakit para olan torbayı alarak araçtan uzaklaştı. Olay sonrası hırsız kayıplara karışırken parayı sahibine götürmek isteyen Güleç, torbanın yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası Güleç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin hırsızı arama çalışmaları devam ederken yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Hırsız büyük ihtimalle sinyal kesici kullanmış

Yaşadığı olayı anlatan vatandaş Murat Güleç, “Tapu Müdürlüğü’nde satış işlemi gerçekleşti. Satıştan sonra ben nakit olarak parayı aldım. Bir kısmını arabada bıraktım. Bir kısmını bankaya yatırmak için arabadan indim. Hırsız büyük ihtimalle sinyal kesici kullanmış. Bankada işim bittiğinde dövizciye gittim. Orada parayı sahibine verecektim. Parayı arabanın koltuğunun altına bırakmıştım. Paranın sahibi beni arayınca koltuğun altına baktım ve paranın yerinde olmadığını gördüm. Uğradığım bankanın önüne gittim. Etrafı aradıktan sonra durumu polis ekiplerine söyledim. Polis ekipleri şu an inceleme yapıyorlar. Şu anda bekliyoruz” dedi.

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Yorumlar

Gültekin

BU ÇOK FARKLI HIRSIZLIK OLAYLARI ÜLKEMİZDE GİTTİKÇE YAYGINLAŞARAK HİÇ KİMSE GÜVENDE OLMUYOR, BU HIRSIZLIK OLAYLARINI DÜRÜST İNSANLARIN HİÇ BİRİ İSTEMEZ, BUNU İSTEYENLER BU İŞLERİ MESLEK HALİNE GETİRENLER İSTER, KENDİMİZ ÖZ ELEŞTİRİ YAPALIM BİR ÜLKEDE HİÇ HIRSIZLIK OLAYLARI OLMASA YAŞAM NASIL OLUR İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ? BUNA KÖTÜ DİYENLER YALNIZ HIRSIZLAR OLUR, İŞTE BAZILARININ İSTEMEDİĞİ ŞERİAT BÜTÜN BU OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRIYOR, MALUM ÇEVRELER "KAHROLSUN ŞERİAT "NASIL DİYEBİLİYOR, BİZİ BATILI SİSTEMİYLE YÖNETENLERİN ÜLKEMİZİ GETİRDİKLERİ NOKTA HİÇ HOŞ DEĞİL, MÜSLÜMANLAR HIRSIZ BATILILARIN SİSTEMİYLE YÖNETİLEMEZ, YÖNETİLME SONUÇLARI ORTADADIR, HER GÜN ŞİKAYETÇİYİZ, HER GÜN HUZURSUZUZ, HEPİMİZ GÜVENLİK ZAFİYETİ YAŞIYORUZ.
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