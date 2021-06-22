Artı1 gerçek sahibi kim? Artı Bir TV kimin? Artı1 TV sahibi kimin?

Artı1 TV sahibi kimin? Artı Bir TV resmi belgelerde Düzey Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş'ye ait görünüyor. Kurucusu da Tuncay Mollaveisoğlu olarak görünüyor. Kanalın kuruluşunun perde arkasında ise Uğur Dündar, Erdoğan Toprak ve Ekim Alptekin olduğu ileri sürülüyor. Ekim Alptekin'in kara para aklama firarisi Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olması ise ortalığı karıştırdı.

Digiturk platformu üzerinden 23 Nisan 2013'te test yayınına başlayan kanal, 29 Nisan 2013'te düzenli yayına geçti. 13 Mayıs 2013'te Türksat 3A ve D-Smart platformu ve mobil ortam üzerinden de yayına başlayarak izleyici kitlesini genişletti. Oluşan mali kriz sebebiyle kanal kapanmıştı.