Artı1 gerçek sahibi kim? Artı Bir TV kimin? Artı1 TV sahibi kimin?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in her paylaşımında ismini verdiği Sezgin Baran Korkmaz iddası CHP medyasını karıştırdı. Yazdığı Mustafa Kemal kitabı üzerinden kendi mahallesindeki insanları tokatlayan Yılmaz Özdil, Artı1 TV üzerinden söylediği iddiaları, dine ve diyanete karşı düşmanca tutumu her daim bilinen Uğur Dündar’ı fena kızdırdı. Laik mahallenin iki ismi birbirini yemeye başladı. Peki Yılmaz Özdil, Uğur Dündar kavgasının sebebi olan Artı Bir TV kimin? Artı1 TV sahibi kimin? Artı1 TV’yi kim kurdu?
Artı1 TV sahibi kimin? Artı Bir TV resmi belgelerde Düzey Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş'ye ait görünüyor. Kurucusu da Tuncay Mollaveisoğlu olarak görünüyor. Kanalın kuruluşunun perde arkasında ise Uğur Dündar, Erdoğan Toprak ve Ekim Alptekin olduğu ileri sürülüyor. Ekim Alptekin'in kara para aklama firarisi Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olması ise ortalığı karıştırdı.
Digiturk platformu üzerinden 23 Nisan 2013'te test yayınına başlayan kanal, 29 Nisan 2013'te düzenli yayına geçti. 13 Mayıs 2013'te Türksat 3A ve D-Smart platformu ve mobil ortam üzerinden de yayına başlayarak izleyici kitlesini genişletti. Oluşan mali kriz sebebiyle kanal kapanmıştı.
Medya
Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar neden kavga etti? Yılmaz Özdil, Uğur Dündar’a ne dedi? Uğur Dündar, Yılmaz Özdil’e ne cevap verdi?