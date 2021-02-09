Artan fiyatlara 'Merkez' hamlesi! Sahaya inip 3 mesaj verdi

Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı için sahaya indi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal dün yardımcılarıyla birlikte iş dünyası ve esnafla bir araya geldi. Ağbal, 2023'te tek haneli rakamlara ulaşmak için enflasyonla topyekûn mücadele edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Toplumsal sahiplenme

Ağbal ve ekibinin ilk durağı Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TESK) oldu. Bu ziyaretin ardından da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelindi.

Merkez Bankası yönetimi TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023'te yüzde 5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak" amacıyla TESK'in ziyaret edildiği belirtildi. Açıklamada, TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

TESK Başkanı Palandöken, "Merkez Bankası para politikalarında belirli bir ivmeyi kazandı. Güvenin sağlanması, vatandaşın Merkez Bankası'nın rakamlarının kalıcı olmasını düşündüğü bir ortam gelişti. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik yüzde 5-6 gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek" dedi. Palandöken yüksek faizle ilgili sıkıntıları anlatırken, Faizlerin aşağı çekilmesi tüm kesimleri rahatlatacaktır" mesajı verdi. Gıda enflasyonunun TÜFE üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Ağbal'ın da, "Enflasyonla mücadelede esnafın desteği bizim için önemli" dediği öğrenildi.

TOBB'a güçlü destek için teşekkür mesajı

Merkez Bankası, TOBB'la görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "TOBB yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerini görmekten büyük memnuniyet duyuldu" değerlendirmesinde bulundu. TOBB tarafından yapılan açıklamada ise, ziyarette ekonomideki gelişmeler ve piyasalardaki durumun değerlendirildiği belirtilerek, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörün desteğini ve bu kapsamda istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık" denildi.

Ağbal'dan üç önemli mesaj

TESK Başkanı Palandöken ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ağbal'ın "Enflasyonla mücadelede kararlılık, fiyatları körükleyen unsurların kontrolü, erken uyarı sistemiyle kırılganlıkların ortadan kalkacağı" mesajlarını verdiğini ifade etti.

Palandöken, görüşmede kalıcı fiyat istikrarının sağlanması için atılan adımlara esnafın da destek vereceğini ve ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştıklarını söyledi.

Yüksek enflasyonun herkesi rahatsız ettiğine vurgu yapan Palandöken, Ağbal'dan enflasyonun düşeceği izlenimi edindiklerini vurguladı.