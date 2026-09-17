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Gündem Art arda iki minibüs çarptı: Yolun karşısına geçerken canından oldu!
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Art arda iki minibüs çarptı: Yolun karşısına geçerken canından oldu!

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Art arda iki minibüs çarptı: Yolun karşısına geçerken canından oldu!

Fatih’te Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde karşıya geçmek isterken art arda iki minibüsün çarptığı Gahryman Shakirov, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gahryman Shakirov'a bir minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Shakirov'a bu sırada başka bir minibüs daha çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, iki minibüsün sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, cenaze ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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