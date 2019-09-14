0553 313 94 23

Arslan: "Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir"

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklama ile son 20 yılın en verimsiz sezon başlangıcını yaşadıklarını belirterek "Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir”dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:04
Arslan: "Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir"

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklama ile son 20 yılın en verimsiz sezon başlangıcını yaşadıklarını belirterek "Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir”dedi.


Arslan, sezon öncesi balığın az olacağını tahmin ettiklerini ama bu kadar da az olacağını düşünmediklerini söyledi. Arslan “Sezon başlamadan önce dediğimiz gibi bu sene özellikle palamut balığının çok az miktarda olacağını ifade etmiştik çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bunu gösteriyor. Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası şu anda yaklaşık 20 yıldır ilk defa böyle bir verimsiz sezona başlanıldığını gördük. Şu anda Geleneksel Kıyı Balıkçılarımız avlanmaya çıkmıyorlar onların yerine avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri denizde onlarda sadece Karadeniz’de barbun, mezgit, ,istavrit avlıyor” dedi.


“Sezon başlayalı 14 gün oldu şu anda birçok gırgır teknesi de balık yok diyerek işçilerine izin verdi” diyen Arslan, “Buda şu demektir ilerisi için beklentimiz yok şu an sadece hamsi üzerine yoğunlaştı ve şu anda teknelerimiz hamsiyi Karadeniz’de bulmak için çaba gösteriyor buldukları anda avlamaya başlayacaklar. Şu anda tezgahlara gelen hamsinin büyük çoğunluğu Marmara hamsisi” şeklinde konuştu.


Sezonun erkenden bitebileceğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti:


“Bu sene hamsininde avcılığı eğer erken başlarsa erken biteceği anlamına gelir çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir. Bu korkunç gerçek ise bir takım sorunlar çıkartacak çünkü büyük tekneler denize çıkmadan evvel birçok masraflar ediyorlar buda yaklaşık 500 bin lira gibi bir borçlanmayla oluyor buda balıkçılık camiası için daha da büyük sorunları ortaya çıkartıyor.”


Tezgahlardaki balık fiyatlarına ilişkinde konuşan Hamdi Arslan, “Sezon başı fiyatların en ucuz olması dönem ama maalesef tezgahlarda en ucuz deniz ürünü balık 20 liraya satılıyor buda şu demektir bu fiyatlar yarı yarıya daha katlanabilir. Balık severler bu sene çiftlik balıklarını daha fazla alacağı görünüyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
    1. İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
    2. Turkcell CEO’su Erkan, "eSIM..
    3. Altındağ’da aşure bereketi
    4. Çankırı'daki deprem
    5. Kars’a milletvekillerinin girişimiyle..
    6. İzmir’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
    7. Diş eti kanamalarına dikkat
    8. Kocaeli’nde ‘skandal’ tutuklama
    9. "Truva Koleksiyonu" British Museum..
    10. 2020'de ücretsiz dağıtılacak! İşte..
    11. Doğu ve Güneydoğu'da "Teröre Lanet,..
    12. Sivil toplumun kalbi Nilüfer’de atıyor
    13. Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak
    14. Beykoz Belediyesinden engelli..
    15. Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69...
    16. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat..
    17. Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik..
    18. Çankırı'da peş peşe deprem! Ankara'dan..
    19. Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken S-400..
    20. Bülent Abi düşüncesini açıkladı,..
    21. AFAD: "Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde..
    22. Sürücüler hangi taraftan geçeceğini..
    23. Çankırı'da art arda iki deprem
    24. PKK propagandası yapan HDP’li vekile..
    25. Çankırı deprem son dakika Çerkeş..
    26. Ayvalık’ta 48 göçmen ve 3 organizatör..
    27. Çocukları ev kazalarından korumanın..
    28. Dünya Güreş Şampiyonası başladı
    29. Son konut kredi indirimleri | Katılım..
    30. Erciş’te okul ve çevre güvenliği..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”