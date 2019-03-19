Arslan: "Biz hizmet, onlar rant için aday çıkartıyorlar"

Cumhur İttifakı MHP Polatlı Belediye Meclis Üyesi Adayı Ramazan Evci aday tanıtım toplantısı yaptı, davetliler salona sığmadı. Toplantıya; AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir, MHP İlçe Başkanı Uğur Güngör, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan toplantında yaptığı konuşmada, “Biz hizmet, onlar rant için aday çıkartıyorlar. Aday belirleme işlerini bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu beceriksizliğin değil, belediyeleri rant kapısı görmeleri sonucudur. Bizim dönemimizle birlikte milletimiz sosyal belediyecilik gördü. Yetimi, öksüzü, fakir fukarayı gözeten ekmek aş yemek götüren belediyeciliği getirdik" dedi.

Arslan, konuşmasının devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için de destek istedi. Arslan, “Bildiğiniz gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Mehmet Özhaseki’dir. Özhaseki’yi de hepiniz yakinen tanıyorsunuz. Kendisi Kayseri’de 5 dönem Belediye Başkanlığı yapmış daha sonra partimizde yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, Hükümetimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, daha sonra da Kayseri Milletvekilliği yapmış bir ağabeyimizdir. Mehmet Özhaseki, belediyecilik denince akla ilk gelen isimler arasında yer alıyor. Onun belediyecilik konusunda kendini defalarca ispatlamış biri olduğunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. AK Parti kurulduğunda Kayseri Belediye Başkanı olan Özhaseki, partimizin tüm süreçlerinde yer almış kıymetli bir ağabeyimizdir, önemli projelere imza atmıştır. Onun başlattığı bu projeler halen devam ediyor. İttifak görüşmelerinde Cumhur İttifakı’nın belli bir çerçeveye oturtulmasında çok ciddi katkıları olmuştur. Özhaseki, hem Belediye Başkan adaylarını, hem de tüm listeleri belirleme konusunda MHP ile çok başarılı bir çalışma yürütmüştür. Allah’ın izniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde Ankara’ya çok daha büyük faydalar sağlayacak, çok büyük hizmetlerde bulunacaktır. Önümüzdeki yıllarda da Ankara’ya hizmete sizlerin desteği ile devam edecektir. Polatlı’da oylarınızı Mürsel Yıldızkaya’ya, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ise Mehmet Özhaseki’ye destek vermenizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arslan ve beraberindekiler toplantının ardından MHP İlçe Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.