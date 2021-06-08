Arseven’in damadı dualarla uğurlandı

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Medya camiasının kıymetli isimlerinden Serdar Arseven’in acı günü. Akit’te uzun yıllar yazarlık ve Ankara Temsilciliği vazifesini üstlenen Serdar Arseven’in damadı Enes Turhan, beyin tümörü hastalığına yenik düşerek Hakk’ın rahmetine kavuştu.

30 yaşındaydı

30 yaşında ebedi aleme göç eden merhum Enes Turhan’ın naaşı dün Karşıyaka Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Arseven’in kızı ile evli olan merhum Turhan, bir çocuk babasıydı.

İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Anadolu Yayıncılar Derneği, Enes Turhan için taziye mesajı yayınladı. Mustafa Karahasanoğlu’nun taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

Akit’ten taziye mesajı

“Cuma dergisinden bu yana yol arkadaşımız, gazetemizde yıllarca yazarlık yapmış, kardeşim Serdar Arseven’in damadı Enes Turhan’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Cenâb-ı Hakk’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.” Fahrettin Altun da, sosyal medyadan paylaştığı taziyede, “Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven’in kıymetli evladı Enes Turhan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim Enes kardeşimize rahmet etsin. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

AYD: Evladı görüyordu

Anadolu Yayıncılar Derneği ise şu mesajı yayınladı: “Gazeteci yazar Serdar Arseven’in damadı Enes, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Uzun süredir ağır bir hastalık geçiren Enes hastanede tedavi altında tutuluyordu. Geçirdiği hastalığa yenik düşen Enes maalesef Hakk’ın rahmetine kavuştu. Gazeteci Serdar Arseven damadını evladı gibi görüyordu. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, Arseven’in derin acısını paylaşıyor merhuma Allah’tan Rahmet ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

