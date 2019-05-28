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Arsenal ilk Avrupa Ligi kupasını istiyor

- Kupayı Galatasaray'a kaptırdığı 2000'den sonra bir kez daha finale yükselen Arsenal, ilk, 2013 şampiyonu Chelsea ise ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak- Avrupa Ligi'ni 3'ü üst üste olmak üzere 5 defa kazanan Sevilla, turnuvanın en başarılı takımı olarak göze çarpıyor

28 Mayıs 2019 Salı 11:24
Arsenal ilk Avrupa Ligi kupasını istiyor


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - UEFA Kupası adıyla başlayan, 2010'dan beri de UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen turnuvayı, Arsenal ilk, Chelsea ise ikinci kez kazanmaya çalışacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

Yarın Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2019 finali ise İngiliz kulüpleri Chelsea ile Arsenal'ı karşı karşıya getirecek.

2000 yılından sonra ikinci kez final oynayacak Arsenal, ilk, 2013 şampiyonu Chelsea ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.


- Turnuvanın en başarılısı Sevilla


Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.

Kupayı toplamda 5 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

5 kez: Sevilla (İspanya)

3: Juventus (İtalya), Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2: Borussia Mönchengladbach (Almanya), Tottenham (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1: Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Bayern Münih (Almanya), CSKA Moskova (Rusya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Ipswich Town (İngiltere), Napoli (İtalya), PSV Eindhoven (Hollanda), Schalke 04 (Almanya), Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Chelsea (İngiltere), Manchester United (İngiltere)


- Galatasaray tarihe geçti


UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılar sonucu 4-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

- Şampiyonlar ve finalistler

SezonŞampiyonFinalistSonuç
1971-72TottenhamWolverhampton2-1, 1-1
1972-73LiverpoolB. Mönchengladbach3-0, 2-0
1973-74FeyenoordTottenham2-2, 2-0
1974-75B. MönchengladbachTwente0-0, 5-1
1975-76LiverpoolClub Brugge3-2, 1-1
1976-77JuventusAthletic Bilbao1-0, 1-2
1977-78PSV EindhovenBastia0-0, 3-0
1978-79B. MönchengladbachKızılyıldız1-1, 1-0
1979-80Eintracht FrankfurtB. Mönchengladbach2-3, 1-0
1980-81Ipswich TownAZ Alkmaar3-0, 2-4
1981-82GöteborgHamburg1-0, 3-0
1982-83AnderlechtBenfica1-0, 1-1
1983-84TottenhamAnderlecht1-1, 1-1 (4-3 penaltı)
1984-85Real MadridVideoton3-0, 0-1
1985-86Real MadridKöln5-1, 0-2
1986-87GöteborgDundee United1-0, 1-1
1987-88Bayer LeverkusenEspanyol0-3, 3-0 (3-2 penaltı)
1988-89Napoli Stuttgart2-1, 3-3
1989-90JuventusFiorentina3-1, 0-0
1990-91InterRoma2-0, 0-1
1991-92AjaxTorino2-2, 0-0
1992-93JuventusBorussia Dortmund3-1, 3-0
1993-94InterSalzburg1-0, 1-0
1994-95ParmaJuventus1-0, 1-1
1995-96Bayern MünihBordeaux2-0, 3-1
1996-97Schalke 04Inter1-0, 0-1 (4-1 penaltı)
1997-98InterLazio3-0
1998-99ParmaOlympique Marsilya3-0
1999-00GalatasarayArsenal0-0 (4-1 penaltı)
2000-01LiverpoolAlaves5-4 (uzatmada)
2001-02FeyenoordBorussia Dortmund3-2
2002-03PortoCeltic3-2 (uzatmada)
2003-04ValenciaOlympique Marsilya2-0
2004-05CSKA MoskovaSporting Lizbon3-1
2005-06SevillaMiddlesbrough4-0
2006-07SevillaEspanyol2-2 (3-1 penaltı)
2007-08ZenitGlasgow Rangers2-0
2008-09Shakhtar DonetskWerder Bremen2-1 (uzatmada)
2009-10Atletico MadridFulham2-1 (uzatmada)
2010-11PortoBraga1-0
2011-12Atletico MadridAthletic Bilbao3-0
2012-13ChelseaBenfica2-1
2013-14SevillaBenfica0-0 (4-2 penaltı)
2014-15 SevillaDnipro 3-2
2015-16 Sevilla Liverpool 3-1
2016-17Manchester UnitedAjax2-0
2017-18
Atletico MadridOlympique Marsilya
3-0

- Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

SezonŞampiyonFinalistSonuç
1955-58Barcelona KarmasıLondra Karması2-2, 6-0
1958-60Barcelona KarmasıBirmingham0-0, 4-1
1960-61RomaBirmingham2-2, 2-0
1961-62ValenciaBarcelona6-2, 1-1
1962-63ValenciaDinamo Zagreb1-2, 2-0
1963-64Real ZaragozaValencia2-1
1964-65FerencvarosJuventus1-0
1965-66BarcelonaReal Zaragoza0-1, 4-2
1966-67Dinamo ZagrebLeeds United2-0, 0-0
1967-68Leeds UnitedFerencvaros1-0, 0-0
1968-69Newcastle UnitedU. Dosza3-0, 2-3
1969-70ArsenalAnderlecht1-3, 3-0
1970-71Leeds UnitedJuventus2-2, 1-1 (kura)

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:24
  1. Arsenal
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