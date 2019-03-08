Arsenal Fransa'da dağıldı! Tur zora girdi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Arsenal, deplasmanda Rennes'e 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Rennes, Arsenal ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Arsenal, Rennes deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı ve rövanş öncesinde avantajı rakibine kaptırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları başladı. Öne çıkan mücadelede Rennes, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'ı ağırladı. Maça ilk 11'de başlayan Mesut, 70 dakika sahada kaldı. İlk yarıda 10 kişi kaldılar Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi. Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı. Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak. Alınan sonuçlar şöyle: Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya): 1-3 Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1 Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0

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