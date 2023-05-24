Arsa mı araba mı? Mert Başaran öyle bir örnek verdi ki yok artık
Altın tahminleri konusunda her dediği çıkan isimlerden birisi olan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'ın herkesin merak ettiği "Arsa mı araba mı?" sorusuna verdiği cevap 'yok artık' dedirtti.
Son dönemlerde "Arsa mı araba mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor.
Altın tahminleri konusunda her dediği çıkan isimlerden birisi olan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran konuya ilişkin sosyal medya hesabından adeta bomba bir açıklama yaptı.
İşte "yok artık" dedirten o paylaşım: