  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Arpa şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi
Kadın - Aile

Arpa şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi

Şehriye salatası malzemeleri | Çoğu zaman aynı salataları hazırlamaktan mutlu olmuyorsanız ve farklı lezzet arıyorsanız şehriyeli salatayı deneyebilirsiniz. Peki, arpa şehriye salatası nasıl yapılıyor? Şehriye salatası için hangi malzemeler gerekli | Tam ölçülü şehriye salatası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:48:00 -
Arpa şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi

Şehriye salatası yapılışı | İster akşam yemeğine isterseniz de ikram tabakları için hazırlayacağınız bir tarifle geldik. Makarna ya da kuskus salatasının alternatifi olan şehriye salatasının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek.

Arpa şehriye salatası tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı arpa şehriye
  • 4-5 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 4-5 sap dereotu
  • 2-3 sap nane
  • 2 adet közlenmiş kapya biber
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • 3-4 adet kornişon turşu
  • Nar ekşisi
  • Limon
  • Zeytinyağı
  • 3 su bardağı su

Arpa şehriye salatası nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencereye sıvı yağ alıp şehriyeleri kavurun.

Şehriyelerin rengi dönünce 3 su bardağı sıcak su ve bir miktar tuz ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp, ocağın altını iyice kısın.

Pilav pişerken sizde diğer malzemeleri doğrayın.

Pilav pişince altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Arpa şehriyesi soğuyunca tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Limon, nar ekşisi miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. x

Arzu ederseniz salatanızı süslerken nar taneleri ve ceviz kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Etli patates yemeği tarifi | Sulu yemek tarifleri
Etli patates yemeği tarifi | Sulu yemek tarifleri

Kadın - Aile

Etli patates yemeği tarifi | Sulu yemek tarifleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı
Dünya

Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Kuran'daki bazı ayetlerin eğitim müfredatından çıkarılması yönünde karar vererek büyük ..
Teksas'taki F-16 Türkiye'ye karşı havalandı!
Dünya

Teksas'taki F-16 Türkiye'ye karşı havalandı!

Türkiye'ye karşı Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğünü eline almak isteyen Yunanistan, bu kapsamda, Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçak..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay