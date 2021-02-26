Arpa şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası tarifi
Şehriye salatası malzemeleri | Çoğu zaman aynı salataları hazırlamaktan mutlu olmuyorsanız ve farklı lezzet arıyorsanız şehriyeli salatayı deneyebilirsiniz. Peki, arpa şehriye salatası nasıl yapılıyor? Şehriye salatası için hangi malzemeler gerekli | Tam ölçülü şehriye salatası tarifi
Şehriye salatası yapılışı | İster akşam yemeğine isterseniz de ikram tabakları için hazırlayacağınız bir tarifle geldik. Makarna ya da kuskus salatasının alternatifi olan şehriye salatasının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek.
Arpa şehriye salatası tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı arpa şehriye
- 4-5 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 4-5 sap dereotu
- 2-3 sap nane
- 2 adet közlenmiş kapya biber
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
- 3-4 adet kornişon turşu
- Nar ekşisi
- Limon
- Zeytinyağı
- 3 su bardağı su
Arpa şehriye salatası nasıl yapılır?
Öncelikle bir tencereye sıvı yağ alıp şehriyeleri kavurun.
Şehriyelerin rengi dönünce 3 su bardağı sıcak su ve bir miktar tuz ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp, ocağın altını iyice kısın.
Pilav pişerken sizde diğer malzemeleri doğrayın.
Pilav pişince altını kapatın ve soğumaya bırakın.
Arpa şehriyesi soğuyunca tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Limon, nar ekşisi miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. x
Arzu ederseniz salatanızı süslerken nar taneleri ve ceviz kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun.