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Kadın - Aile Aronya çayı zayıflatıyor
Kadın - Aile

Aronya çayı zayıflatıyor

'Süper meyve' olarak adlandırılan aronya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Aronya güçlü antioksidan özelliğiyle vücudun direncini artırıp bağışıklık sistemine güç katıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:25:00 -
Aronya çayı zayıflatıyor

'Süper meyve' olarak adlandırılan aronya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.  Aronya güçlü antioksidan özelliğiyle vücudun direncini artırıp bağışıklık sistemine güç katıyor. 

Aronya çayını nasıl hazırlamamız gerekiyor?

Aronya çayını evde hazırlamak istiyorsanız ilk olarak kurutulmuş ve öğütülmüş aronya meyvesi temin etmeniz gerekiyor.

Aronya çayının yapılışı

Kurutulup öğütülmüş aronya meyvesini sıcak bir fincan suya ekleyip 10 dakika kadar demleyip afiyetle içebilirsiniz. 1 fincan için 1 çay kaşığı öğütülmüş aronya yeterlidir. Taze aronya bulabilirseniz suyunu sıkıp içerisine nar veya limon suyu da ekleyip zenginleştirebilirsiniz. Gün içerisinde aronya çayından yalnızca 1-2 fincan içmelisiniz. Aşırı tüketirseniz ishal yaşayabilirsiniz. Çayını önceden hazırlamamalı, taze tüketmelisiniz.

Alerjik bünyeye sahip insanlar bu süper meyveden uzak durmalı. Hamilelik dönemindeyseniz doktorunuza danışarak tüketmelisiniz.

 

 

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