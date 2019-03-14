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Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

14 Mart 2019 Perşembe 16:05
Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı


TİRAN (AA) - Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, milli takım teknik direktörü Christian Panucci, Arnavutluk'un EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı iki maçın aday kadrosunu ilan etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk, 22 Mart'ta evinde Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Thomas Strakosha (Lazio).

Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli).

Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (Giannina), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel).

Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb).


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:05
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