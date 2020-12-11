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Aktüel Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor
Aktüel

Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:57:36 -
Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki protestolarda gözünden yaralanan polisin tedavi amacıyla Türkiye'ye gönderilmesi için Türk yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Tiran'daki hastanede yaralı polis Fadil Allaraj'ı ziyaret eden Rama, polisin ailesine, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu'nun nakil için Türk yetkililerle temasta olduğunu söyledi.

Rama, "En kötüsü geçti. Şimdi onu yaralı askerler için sahip oldukları özel hastaneye götürmek için Türkiye'deki yetkililerle temastayız." ifadelerini kullandı.

Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Üç gündür süren protestolarda, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedelerde çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

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