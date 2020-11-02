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Aktüel Arnavutluk'ta üniversite öğrencileri online eğitimi protesto etti
Aktüel

Arnavutluk'ta üniversite öğrencileri online eğitimi protesto etti

Öğrenciler, herkesin teknolojik ekipmanı edinme imkanı olmadığını belirterek, online eğitimde gerekli bilgileri elde edemediklerini savundu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:01:51 -
Arnavutluk'ta üniversite öğrencileri online eğitimi protesto etti

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan online eğitim kararı protesto edildi.

Başkent Tiran'daki Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı önünde toplanan üniversite öğrencileri, online eğitim kararına tepki göstererek, yeniden sınıflara dönmeyi talep etti.

Üzerinde "Online eğitimi reddediyoruz" ve "Cehalet, Kovid'ten daha fazla öldürür" yazılı dövizler taşıyan öğrencilere, bazı eğitimciler de destek verdi.

Öğrenciler, herkesin teknolojik ekipmanı edinme imkanı olmadığına dikkati çekerek, online eğitimde gerekli bilgileri sağlayamadıklarını ve en azından seminerlerin sınıflarda gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Salgın önlemleri kapsamında toplanmaların yasak olduğunu ve göstericilerden dağılmasını isteyen emniyet güçleri ile öğrenciler arasında küçük çapta arbede de yaşandı.

Öte yandan Tiran'daki Askeri Bilimler Fakültesinin açılışında konuşan Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evi Kuşi, Uzmanlar Komisyonunun bu yöndeki kararının kolay olmadığını belirterek, bunun virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için salgının dinamikleri tarafından "empoze edildiğini" savundu.

Öğrenci ve akademisyenlerden sabırlı olmalarını isteyen Kuşi, yeni akademik yılın iyi bir şekilde başlaması ve devam edebilmesi için tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

Arnavutluk'taki Uzmanlar Komisyonunun kararına göre eğitim en az bir ay boyunca öğrencilerin fiziksel katılımı olmadan devam edecek ve salgının seyrine göre ek kararlar alınacak.

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