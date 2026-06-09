  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel zorba Trump yine tehdit etti! İran’a anlaşma için 48 saat süre biçti Mansur'dan rantın kralı! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde süper skandal Bu kadar da olmaz! Koç Holding'ten Gazeteciye tehdit! Bakan Gürlek açıkladı: 7 ilde sokak çetelerinin tepesine binildi! İtalya detayı dikkat çekti İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş! Trump'tan Netanyahu'ya üstü örtülü tehdit! CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası! İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi' 9 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump'tan İran açıklaması! "Yakında bu konu kapanacak"
Dünya Arnavutluk'ta halkın zaferi! Siyonistleri def ettiler
Dünya

Arnavutluk'ta halkın zaferi! Siyonistleri def ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Arnavutluk'ta halkın zaferi! Siyonistleri def ettiler

Arnavutluk'ta günlerdir devam eden protestoların ardından, Jared Kushner'ın Sazan Adası'nda gerçekleştirmeyi planladığı milyar dolarlık lüks turizm projesi durduruldu. Kararın alınmasında çevre örgütlerinin yürüttüğü kampanyalar ve kamuoyu tepkisi etkili oldu.

Arnavutluk'ta günlerdir devam eden protestoların ardından, Jared Kushner'ın Sazan Adası'nda gerçekleştirmeyi planladığı milyar dolarlık lüks turizm projesi durduruldu. Kararın alınmasında çevre örgütlerinin yürüttüğü kampanyalar ve kamuoyu tepkisi etkili oldu.

Balkanlar'da haftalardır süren ve "Flamingo Devrimi" olarak adlandırılan çevre direnişi, küresel elitlerin milyar dolarlık planlarını altüst etti. Arnavutluk hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın koruma altındaki Sazan Adası ile Vjosa-Narta bölgesinde inşa etmek istediği lüks eko-tesis projesinin durdurulduğunu resmen açıkladı.

 

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ: ARNAVUTLUK SATILIK DEĞİL

Arnavutluk'un başkenti Tiran başta olmak üzere birçok kıyı kentinde binlerce vatandaş, ülkenin el değmemiş doğasını korumak için günlerdir sokaklardaydı. "Arnavutluk satılık değil", "Projeyi iptal edin" ve "Ivanka evine dön" sloganlarıyla yürüyen göstericiler, hükümetin doğal sit alanlarını yabancı yatırımcılara peşkeş çektiğini savundu. Protestolarda, bölgedeki sulak alanların simgesi olan pembe flamingoların maketleri taşındı. Halkın bu kararlı ve kitlesel direnişi karşısında daha fazla direnemeyen Arnavutluk hükümeti, tartışmalı projenin durdurulduğunu ilan etmek zorunda kaldı.

 

MİLYAR DOLARLIK LÜKS PROJE DOĞAL YAŞAMI TEHDİT EDİYORDU

Jared Kushner'ın yatırım şirketi Affinity Partners tarafından fonlanan ve yaklaşık 1,4 milyar euro değerinde olan dev turizm projesi, Adriyatik Denizi'ndeki Sazan Adası ile Vjosa-Narta koruma bölgesini kapsıyordu. Akdeniz fokları, deniz kaplumbağaları ve 200'den fazla kuş türünün üreme alanı olan bu hassas ekosisteme iş makinelerinin girmesi, çevre örgütlerini ve yerel halkı ayağa kaldırmıştı. Ivanka Trump'ın bir arkadaşının teknesiyle gezerken tesadüfen keşfettiğini söylediği bu doğa harikası bölge, lüks oteller, villalar ve marinalarla beton yığınına dönüştürülmek isteniyordu.

 

TAMAMEN İPTAL EDİLENE KADAR EVLERİMİZE DÖNMEYECEĞİZ

Hükümetin projeyi durdurma açıklaması protestocuları tamamen tatmin etmeye yetmedi. Sokakları terk etmeyen eylemciler, projenin sadece askıya alınmasını veya durdurulmasını kabul etmediklerini, tamamen iptal edilmesini istediklerini vurguladı. Göstericiler, işgalci olarak nitelendirdikleri yabancı şirketlerin ülkeden tamamen çıkarılmasını, tahrip edilen alanların eski haline getirilmesini ve bu peşkeşte sorumluluğu olan tüm yetkililerin yargı önünde hesap vermesini talep ediyor.

 

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE SİYASİ KRİZ

Projenin durdurulma kararının arkasında sadece sokak eylemleri değil, aynı zamanda yargı kıskacı da etkili oldu. Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığı (SPAK), koruma altındaki askeri bölge statüsündeki Sazan Adası'nın ve lagünlerin turizme açılması için yapılan yasal değişiklikler hakkında resmi soruşturma başlatmıştı. Başbakan Edi Rama hükümetinin, Trump ailesine yaranmak amacıyla kapalı kapılar ardında arazi tahsisi yaptığı iddiaları ülkede büyük bir siyasi krize yol açtı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dertli

Darısı bizim başımıza diyelim..inşallah bir gun bizde Abd lideri uslerden kovariz..

Hakan Sönmez

Bir türk firması yok mu, orayı imar edip sahiplenecek?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suriye aldığı kararı az önce duyurdu! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor
Dünya

Suriye aldığı kararı az önce duyurdu! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Suriye’de bölgesel gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Karar, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge ülkelerini ..
Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı
Gündem

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Beldesi'nde yapılan belediye seçimleri sadece sonuçlarıyla değil, sosyal medyada ortaya çıkan mizah..
İşte Sema Bingöl ve ailesinin karanlık sicili! "Gazetecilik" maskesi düştü, suç dosyası saçıldı!
Gündem

İşte Sema Bingöl ve ailesinin karanlık sicili! “Gazetecilik” maskesi düştü, suç dosyası saçıldı!

Ankara’da düzenlenen Gezi Parkı ve Ethem Sarısülük anma etkinliklerinde gözaltına alınan ve terör örgütüne müzahir yayın organları tarafında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23