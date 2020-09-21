  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arnavutluk Başbakanı Rama, TİKA'nın restore ettiği Osmanlı eserlerini ziyaret etti
Aktüel

Arnavutluk Başbakanı Rama, TİKA'nın restore ettiği Osmanlı eserlerini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:15:26 -
Arnavutluk Başbakanı Rama, TİKA'nın restore ettiği Osmanlı eserlerini ziyaret etti

BERAT (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Berat şehrinde Osmanlı eserlerinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başbakan Rama, restorasyon çalışmaları devam eden Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, TİKA Tiran Koordinatörü Dr. Emine Gizem Başkan ve Berat Belediyesi yetkilileri de yer aldı.

Hünkar Camisi, Sultan İkinci Bayezid'in 1492'de Arnavutluk seferi sırasında padişah fermanı ile yaptırıldı.

Berat şehrinin bir başka Osmanlı eseri Bekarlar Camisi ya da eski adıyla Süleyman Paşa Camisi, Avlonyalı İbrahim Paşa'nın oğlu Süleyman Paşa Avlonya tarafından 1827-1828 yıllarında yaptırıldı.

Halveti Tekkesi'nin ise 1781-1782 yıllarında Kurt Ahmet Paşa tarafından Şeyh Hasan ve Halveti tarikatı için yaptırıldığı biliniyor.

TİKA, 2018 Mart ayında Arnavutluk'taki 5 Osmanlı eseri olan başkent Tiran'daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyon çalışmalarına başlamıştı. 5 Osmanlı eserinin restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhanet anlaşması imzalamak isteyen 5. ülke açıklandı
Dünya

İhanet anlaşması imzalamak isteyen 5. ülke açıklandı

4 Arap ülkesinin ardından Afrika ülkesi Sudan'ın da İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamak için hazırlıklara başladığı iddia edildi...
Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak
Gündem

Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak

Koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilen ek tedbirler gereği evde tedavi edilecek virüs bulaşmış hastalara kırmızı bileklik takılacak, t..
Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap
Gündem

Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklamalarına İçişleri Bakanlığı'ndan merakla beklenen cevap geldi...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı