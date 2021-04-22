Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı açılış törenine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu ile diğer yetkililer katıldı.

Rama, hastanenin açılışının ilham verici bir an olduğunu vurgulayarak sunacağı hizmetlerin dışında bu hastanenin olağanüstü değeri de olduğunu söyledi.

Hastanenin, dost ülke Türkiye'nin bilgi birikiminin aktarılma merkezi olduğunu dile getiren Rama, Türkiye'nin bu bilgi birikimini cömertçe kendileriyle paylaşacağını vurguladı.

Türkiye'nin dünyada takdir toplayan başarılı sağlık sistemi modelinin, gelecekte Arnavutluk sağlık sistemi için örnek olacağının altını çizen Rama, "Türkiye dışarıdan ve uzaktan tüm alanlarda kalkınan bir ülke olarak görülüyor. Ancak Türkiye'nin Başbakan ve daha sonra Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) iktidarı dönemindeki en büyük, anlamlı ve stratejik kalkınması, çoğalan bilgi birikimidir." şeklinde konuştu.

"Bu bilgiyi bizlerle paylaşmaya hazır olan dost bir ülkeye sahip olduğumuzdan dolayı şanslıyız." diyen Rama, bu hastanenin, ortak bir işin başlangıcı olduğunu söyledi.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Manastirliu da Türkiye'nin cömertliği sayesinde hastanenin inşasını tamamlamayı başardıklarını belirterek "Başbakan Rama'nın bölgesel bir hastane inşa etme sözünün ve çok beklenen bir rüyanın gerçekleşmesinden dolayı çok heyecanlı ve memnunum. Bu yılın ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) bu hastanenin 3 ay içerisine inşa edileceğine dair söz vermişti. 20 Mayıs'tan itibaren Arnavut vatandaşlarına hastanede hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Hastane 150 yatak kapasiteli

Hastane 150 yataklı ve toplam 17 bin 425 metrekare inşaat alanına sahip. Hastanede 6 ameliyathane ve 6 poliklinik bulunuyor.

İmzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Arnavutluk'a Fier'de inşa edilen 150 yataklı bir hastaneyi ve bu hastanede kullanılacak tıbbi ekipman, malzeme ve mobilyayı bağışlamayı taahhüt etmişti.

Anlaşma kapsamında söz konusu bağış, Arnavutluk sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık altyapısını desteklemek amacıyla Türkiye tarafından verilecek.

Bu bağlamda Türkiye, Fier Bölge Hastanesinin geçiş dönemi boyunca Arnavutluk'a sağlık personeli ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla danışmanlık hizmeti sağlayacak.