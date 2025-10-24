  • İSTANBUL
Yerel Arnavutköy’de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Yerel

Arnavutköy’de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yol kenarına bırakılan çöp konteyneri ise şiddetli rüzgarın etkisiyle kaymaya başlayınca vatandaşlar müdahale etti. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Kentte ilerleyen saatlerde sağanak yağış da beklenirken, fırtınanın etkili olduğu Arnavutköy ilçesinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanırken, yol kenarına bırakılan çöp konteyneri ise rüzgarın etkisiyle kaymaya başladı. Çöp konteynerinin kaydığını gören biri kişi ise koşarak tutmaya çalıştı.

Vatandaş çöp konteynerini çekerek yerine bırakırken o anlar kameraya yansıdı.

