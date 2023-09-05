Arnavutköy'de selin şiddeti kameralara yansıdı

Basamaklara kadar su ile dolan servis aracı ilerleyemeyince önce itfaiye ekiplerine haber verildi ancak bölgede bazı evlere su bastığı gerekçesi ile yoğun çaba harcayan ekiplerde yardıma gelemedi.

Bu defa başka bir araç çağırılarak personel diğer araca aktarıldı. Arnavutköy'de kurulan bir pazarda ise yağış nedeni ile daha fazla dayanamayan çadır tezgahların üzerine devrildi.

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