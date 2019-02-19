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Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda kendisinden 1 haftadır haber alınamayan bir kişinin cesedi bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 17:27
Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset bulundu

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 3 çocuk babası Emrah Baydar'ın (29) cesedi ormanlık alanda bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baydar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Baydar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:27
  1. İstanbul
  2. Arnavutköy
  3. erkek cesedi
  4. Emrah Baydar

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