Arnavutköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Kaza, Arnavutköy Boluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BG 480 plakalı otomobil ile 34 NBM 214 plakalı araç seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı. Kazada, 34 BG 480 plakalı araçta bulunan sürücü Ali Kahveci, yolcu Ecem Kahveci ve diğer araç sürücüsü Sinan Özdemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kahveci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Frensiz şekilde kafa kafaya girdiler"

Kazayı gören Bahadır Gürel yaşananları şöyle anlattı: "Dükkândan çıktım, gri araca yol verdim. Normal seyir halinde geliyorduk, 60 kilometre civarındaydık, çok bir hız yoktu. Bu sırada siyah araç bir anda sola kırdı. Uykuya daldı ya da farklı bir mevzu oldu, bilmiyorum. Frensiz bir şekilde çarpıştılar. Sollama yapacak bir durum da yoktu. Uyudu ya da başka bir şey oldu, kafa kafaya girdiler. Siyah araçta iki kişi vardı, kızıyla beraberdi. Gri araçta bir kişi vardı. Siyah araçtaki abi biraz kötüydü, uyandıramadık. Diğer araçtaki yaralıların bilinci açıktı. Ben müdahale yapmadım, ekipleri aradım ve bekledim".

"Mahalleli önlem istedi"

Bölgede yaşayan Hasan Ünlü ise kazaların sık yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Ben burada yaşıyorum. Araçlar çok hızlı geçiyor. Tümsekler var fakat asfaltlara beton döktükleri için kayboldu. Biz buraya set istiyoruz. Can güvenliğimiz yok, devamlı kaza oluyor. Geçen akşam beni ezeceklerdi. Tümsekler geçerliliğini yitirdi, asfalt döke döke kayboldu. Yol çok süratli ve düz olduğu için burada sürekli kaza oluyor."

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.