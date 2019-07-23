Arnavutköy'de feci kaza! Yaralılar var
Arnavutköy’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.23 Temmuz 2019 Salı 17:03
Arnavutköy ilçesi Dursunköy Kavşağı Yassıören istikametinde meydana geldi.
Yassıören istikametine seyir halinde olan minibüs ile bir otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Kazada otomobilde ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları bilinmezken, kazaya karışan otomobil kullanılmaz hale geldi.
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