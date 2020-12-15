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Aktüel Arnavutköy'de "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açan şüpheliler kaçtı
Aktüel

Arnavutköy'de "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açan şüpheliler kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:00:05 -
Arnavutköy'de "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açan şüpheliler kaçtı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de gece saatlerinde "dur" ihtarında bulunan polislere ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması sonrası gece saatlerinde devriye görevi yaptıkları sırada, şüphelendikleri 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Zanlılar, ihtar üzerine ekiplere silahla ateş açarak yaya olarak kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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