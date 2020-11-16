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Aktüel Arnavutköy'de cinayet zanlısı yakalandı
Aktüel

Arnavutköy'de cinayet zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:14:05 -
Arnavutköy'de cinayet zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de tartıştığı arkadaşı İsa Şahinduran'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Kasım'da ​​​​​​​Taşoluk Mahallesi Sevecen Sokak'ta Şahinduran'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüpheli Öztürk Y'yi (23) Arnavutköy'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin sol bacağında ve elinde bıçak yarası olduğu belirlendi.

Şüpheli Öztürk Y. polise verdiği ifadesinde, arkadaşı Şahinduran ile oturdukları sırada annesine hitaben söylemlerde bulunduğunu ve kendisinin de Şahinduran'ı bu sebeple öldürdüğünü anlattı.

Şüphelinin olayda kullandığı bıçağı boş bir araziye attığını söylemesi üzerine polis arazide arama yaptı fakat bıçak bulunamadı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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