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Aktüel Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu
Aktüel

Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:47:53 -
Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.


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