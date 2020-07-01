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Aktüel

Arnavutköy'de 10 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 08:28:25 -
Arnavutköy'de 10 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de 10 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Bilkan Sokağı'ndaki 3 katlı binada yaşayan bazı kişilerde mide bulantısı şikayetinin artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Binaya gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, binaya giriş çıkışların olmaması için önlem aldı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin, binanın bodrum katında yapılan böcek ilaçlamasından etkilendikleri tahmin ediliyor.

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