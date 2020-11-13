Arnavutköy Bilişim Akademisi törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy Belediyesi, bilişim alanında yetenekli genç ve yetişkinlere yönelik Arnavutköy Bilişim Akademisi'ni açtı.

Arnavutköy Bilişim Akademisi, Vadipark'ta düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cabir Bülent Şerifler ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "Bilişim Merkezi" olarak adlandırdıkları merkezde, 3 alanda eğitim faaliyetleri olacağını söyledi.

Bilişim Akademisinde ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim alacağını belirten Baltacı, şöyle konuştu:

"E-spor ünitemiz olacak. Temel eğitimi yetişkinlere yönelik atölyelerimiz olacak. Bu atölyelerimizde meslek edinmeyi amaçlayan, teknolojinin gerektirdiği donanımlara sahip, aynı zamanda da istihdam imkanı sağlayacak eğitim bölümümüz yer alacak. Dolayısıyla burası ortaokuldan başlayıp, teknoloji tutkunu olan geçlerimizin eğitim alabileceği ve bu eğitimleri pratik hayatta da uygulayabilecekleri bir merkez."

Arnavutköy Bilişim Akademisinde öğrencilere, elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik ve bilgisayar başta olmak üzere, bilişim alanında edinecekleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri laboratuvar ortamları sağlanarak eğitimler verilecek.

Arnavutköy Bilişim Akademisinde ilk ders zili çaldığında öğrenciler robotik kodlama ve teknoloji-tasarım eğitimi alacak. Ayrıca MEB okulları ile koordineli çalışılarak, randevulu sistemle öğrenciler deney atölyelerini kullanabilecek. Akademide eğitim toplam 12 hafta sürecek.