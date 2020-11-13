  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arnavutköy Bilişim Akademisi törenle açıldı
Aktüel

Arnavutköy Bilişim Akademisi törenle açıldı

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: - "Burası ortaokuldan başlayıp, teknoloji tutkunu olan geçlerimizin eğitim alabileceği ve bu eğitimleri pratik hayatta da uygulayabilecekleri bir merkez"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:23:08 -
Arnavutköy Bilişim Akademisi törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy Belediyesi, bilişim alanında yetenekli genç ve yetişkinlere yönelik Arnavutköy Bilişim Akademisi'ni açtı.

Arnavutköy Bilişim Akademisi, Vadipark'ta düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cabir Bülent Şerifler ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "Bilişim Merkezi" olarak adlandırdıkları merkezde, 3 alanda eğitim faaliyetleri olacağını söyledi.

Bilişim Akademisinde ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim alacağını belirten Baltacı, şöyle konuştu:

"E-spor ünitemiz olacak. Temel eğitimi yetişkinlere yönelik atölyelerimiz olacak. Bu atölyelerimizde meslek edinmeyi amaçlayan, teknolojinin gerektirdiği donanımlara sahip, aynı zamanda da istihdam imkanı sağlayacak eğitim bölümümüz yer alacak. Dolayısıyla burası ortaokuldan başlayıp, teknoloji tutkunu olan geçlerimizin eğitim alabileceği ve bu eğitimleri pratik hayatta da uygulayabilecekleri bir merkez."

Arnavutköy Bilişim Akademisinde öğrencilere, elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik ve bilgisayar başta olmak üzere, bilişim alanında edinecekleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri laboratuvar ortamları sağlanarak eğitimler verilecek.

Arnavutköy Bilişim Akademisinde ilk ders zili çaldığında öğrenciler robotik kodlama ve teknoloji-tasarım eğitimi alacak. Ayrıca MEB okulları ile koordineli çalışılarak, randevulu sistemle öğrenciler deney atölyelerini kullanabilecek. Akademide eğitim toplam 12 hafta sürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama
Dünya

Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kreml..
İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor
Dünya

İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor

İran'da bulunan ve yeniden canlandırma çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağı açıklanan Urumiye Gölü, kuruma tehlikesini artık çok net bi..
Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!
Korona Virüs

Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Tüm dünyada ikinci yükseliş dönemini yaşayan koronavirüs ile mücadelede hem tedaviye ilişkin yeni buluşlar hem de hastalığın bulaşma yönteml..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay