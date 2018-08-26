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Armut toplarken can verdi!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde armut ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:58
Armut toplarken can verdi!

Edinilen bilgiye, Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde armut toplamak için evinin önündeki ağaca çıkan Mehmet Yavaş, dengesini kaybederek yere düştü. Mehmet Yavaş’ın ağaçtan düştüğünü gören ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Mehmet Yavaş, 112 acil servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Yavaş'ın ilçede bir restoranda dönerci ustası olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:58
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