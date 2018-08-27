Armudun faydaları nelerdir?

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, armudun faydalarını hakkında şunları aktardı:

Lif içeriği yüksek bir meyvedir. 1 orta boy armut 5 gram lif içerir, kadınlar için günlük ihtiyacın %20'sini karşılar. Lif oranı yüksek diyetler kan glukoz seviyelerinin kontrolüne, kilo kaybına ve kalp hastalık riskinin azaltılmasına yardımcıdır. Düşük glisemik indekse sahiptir, daha uzun süre tok tutar ve kilo kaybına destek olur. Kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olduğu için armudu diyabet hastalarıda tüketebilir. Hastalıklara karşı savaşan bir antioksidan olan C vitaminini kan basıncını dengeleyen bir mineral olan potasyumu içerir. 1 taze armut günlük C vitamini ihtiyacının % 10'unu, günlük potasyum ihtiyacının da %5'ini karşılar. 1 orta boy armut ( kabuklu ) 96 kaloridir.

Hipoallerjenik bir meyvedir, kiraz veya kivi gibi allerjik reaksiyon göstermez bu yüzden bebekler katı besinlere başladıklarında kullanılan ilk meyvelerdendir. Ekmek veya muffin yapımında, kahvaltılık gevreklerde, öğlen yemeği olarak; karışık yeşillik, balzamik, dilimlenmiş armut ve ½ bardak bezelye veya ton balığı ile veya biftek, peynir ve armutlu sandviç hazırlanabilir, akşam yemeği için tavuk rosto, armut, ceviz ve arpacık soğanla lezzetlendirilebilir, çorbalarda (özellikle balkabağı çorbası gibi püre çorbalarda), ara öğün olarak cevizle birlikte veya portakal suyu, az yağlı süt , ½ bardak berrie (çilek, ahududu vs.) ve armutla bir içecek hazırlanabilir.

KAN BASINCI

Antioksidan ve antikanserojen olan glutatyonu içermesi ile yüksek kan basıncını ve inmeyi önlemeye yardımcıdır. Günde 1 armut tüketimi inme riskini % 52 oranında azaltır.

KANSERİ ÖNLEME

Yüksek C vitamini ve bakır içeriği ile iyi bir antioksidan özellik gösterir ve serbest radikal hasarına karşı hücreleri korur.

KOLESTEROL

Yüksek pektin içeriği kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcıdır. Pektin suda çözünen bir liftir, sindirim sisteminde yağlı maddelere bağlanıp, atılmasını sağlar. Çözünür lif aynı zamanda şekerin vücutta kullanımının düzenlenmesine de yardımcı olur.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI, KABIZLIK

Armudun bütün tüketilmesi lif içeriklerinden ötürü bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır. Armuttaki pektin diüretiktir, hafif bir laksatif etkisi vardır. Düzenli armut suyu tüketimi bağırsak hareketlerini düzenleyecektir.

ENERJİ

Yüksek oranda fruktoz ve glikoz içeriği ile armut suyundan hızlı ve doğal enerji sağlayabilirsiniz.

ATEŞ

Armut soğutucu etkisi ile ateşi rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bir büyük bardak armut suyu içilmesi ateşi düşürmede etkili bir yoldur.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

Armuttaki antioksidan öğeler bağışıklık sistemini güçlendirir. Herhangi bir soğuk algınlığının geldiğini hissediyorsanız armut suyu için.

İNFLAMASYON

Armut suyunun antiinflamatuar etkisi vardır, çeşitli iltihabi hastalık durumlarında ağrıyı hafifletmek için kullanılır.

OSTEOPOROZ

Armutta yüksek oranda bor vardır. Bor vücutta kalsiyumu korur, osteoporozu önler veya geciktirir.

GEBELİK

Armudun folik asit içeriği yüksektir, nöral tüp defektlerini önler.

BOĞAZ PROBLEMLERİ

Yaz sıcaklarında çocuklarda aşırı balgam oluşumu nedeniyle nefes darlığı görülebilir. Balgamı temizlemek için bu dönemde armut suyu içilebilir. Her sabah ve akşam armut suyu tüketimi sıcak günlerde vücudunuzun soğumasına yardımcı olur, boğazı besler ve boğaz sorunlarını engeller. Armut suyu, çiğ bal ile kaynatılıp, ılık tüketildiğinde boğaz ve ses telleri için iyileştirici bir tedavidir.