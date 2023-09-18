Armine’den Albaraka Türk bireysel kredi kartlarına tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı!
Armine'den Albaraka Türk Kredi Kartlarınız ile armine.com ve mobil uygulamasından yapacağınız alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı.
Armine, Albaraka Türk Kredi Kartları sahiplerine özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Albaraka Türk bireysel kredi kartlarınızı armine.com ve mobil uygulamasında kullanarak yapacağınız alışverişlerde tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı sunuluyor.
Kampanya Detayları ise şu şekilde:
- Kampanya, Albaraka Türk bireysel kredi kartlarınızı kullanarak armine.com ve mobil uygulamasında gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde geçerli olacak.
- İndirim fırsatından yararlanmak için sadece ödeme anında Albaraka Türk Bireysel Kredi Kartı'nızı kullanmanız yeterli olacak.
- Kampanya, armine.com ve mobil uygulamasında geçerli olacak ve tüm Albaraka Türk bireysel kredi kartları kampanyadan yararlanabilecek.
- Bu avantajlı kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
- Banka, kampanya şartlarında önceden haber vermeden değişiklik yapabilme hakkını saklı tutuyor.
Armine'den alışveriş yapmayı düşünen Albaraka Türk Kredi Kartı sahipleri, bu kampanya sayesinde daha fazla tasarruf edebilirler. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, belirtilen tarihler arasında alışverişlerini yapabilirler.