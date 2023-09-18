  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA Sezgin'e kötü haber! Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Özgür Özel'in MYK kararının ardından CHP'den ilk açıklama

Faşist Ümit'e bakın siz! Boyundan büyük sözler etti

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sakal traşı açıklamasını hedef alanlara tepki!

Türkiye'den Afganistan hamlesi

O ülkede maalesef siyahilere yönelik ırkçılık ve vatandaşlık hakları sorunları var! Yorum herkesi hayrete düşürecek

Zelenskıy'den Putin açıklaması! Ruslara meydan okudu: İzin vermeyeceğiz, toprak tavizi yok! İlan etti

Elon Musk Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu getirdi? Sebebi ortaya çıktı

iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

Polonya skandal haberi verdi! Herkes şokta: Bu sefer beklenmedik Savunma Bakanı ifşası ülke gündemine oturdu!
Ekonomi Armine’den Albaraka Türk bireysel kredi kartlarına tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı!
Ekonomi

Armine’den Albaraka Türk bireysel kredi kartlarına tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 23:16:00 -
Armine’den Albaraka Türk bireysel kredi kartlarına tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı!

Armine'den Albaraka Türk Kredi Kartlarınız ile armine.com ve mobil uygulamasından yapacağınız alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı.

Armine, Albaraka Türk Kredi Kartları sahiplerine özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Albaraka Türk bireysel kredi kartlarınızı armine.com ve mobil uygulamasında kullanarak yapacağınız alışverişlerde tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya Detayları ise şu şekilde:

  • Kampanya, Albaraka Türk bireysel kredi kartlarınızı kullanarak armine.com ve mobil uygulamasında gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde geçerli olacak.
  • İndirim fırsatından yararlanmak için sadece ödeme anında Albaraka Türk Bireysel Kredi Kartı'nızı kullanmanız yeterli olacak.
  • Kampanya, armine.com ve mobil uygulamasında geçerli olacak ve tüm Albaraka Türk bireysel kredi kartları kampanyadan yararlanabilecek.
  • Bu avantajlı kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • Banka, kampanya şartlarında önceden haber vermeden değişiklik yapabilme hakkını saklı tutuyor.

Armine'den alışveriş yapmayı düşünen Albaraka Türk Kredi Kartı sahipleri, bu kampanya sayesinde daha fazla tasarruf edebilirler. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, belirtilen tarihler arasında alışverişlerini yapabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23