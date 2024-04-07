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Aktüel Armağan Çağlayan'dan Bayram öncesi tepki: 'Cozutmayın, aç gözlülük yapmayın. Az yiyin, edepli yiyin'
Aktüel

Armağan Çağlayan'dan Bayram öncesi tepki: 'Cozutmayın, aç gözlülük yapmayın. Az yiyin, edepli yiyin'

Yeniakit Publisher
2024-04-07 18:39:00 - 2024-04-07 18:43:59
Armağan Çağlayan'dan Bayram öncesi tepki: 'Cozutmayın, aç gözlülük yapmayın. Az yiyin, edepli yiyin'

Bayram öncesi Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesi için Açgözlülük yapmayın deyip tepki gösterdi.

Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesine tepki gösterdi.

Çağlayan, "Bayram diye aç gözlülük yapmayın. Az yiyin, edepli yiyin" şeklindeki ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Listeyi X hesabından paylaşan Çağlayan, bu fiyat belirlemesine karşı olduğunu açıkça belirtti.

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