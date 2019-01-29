0553 313 94 23

Arktik'te ortaya çıktı! Müdahale edilmezse yılda 10 milyon kişi ölebilir

Dünya'nın kuzeyinde bulunan Arktik bölgesinde antibiyotiğe en dirençli bakteri bulundu. Keşfedilen bu bakterinin küresel sağlık önlemleri artırılmadığı sürece 2050 yılına kadar yılda 10 milyon kişiyi öldürebilecek seviyeye geleceği öngörülüyor

29 Ocak 2019 Salı 16:59
Arktik'te ortaya çıktı! Müdahale edilmezse yılda 10 milyon kişi ölebilir

Kuzey Kutup Dairesi'nin üstünde kalan Arktik bölgesinde, insanlığın bu güne kadar keşfettiği ve antibiyotiğe en dirençli bakteri olarak bilinen bir 'superbug' (süper bakteri) bulundu.

İlk olarak Hindistan kökenli İsveçli bir hastanın 2008 yılında Delhi'ye yaptığı bir ziyaret sırasında Delhi'de tespit edilen 'The New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 geni (blaNDM-1)' isimli bakteri, daha sonraları 2010'da Delhi sokaklarındaki yüzey suyunda da tespit edilmişti.

İnsan eliyle taşınmış olabilir

Aynı bakterinin, Norveç'in Kuzey Kutup Dairesi sınırında bulunan Svalbard topraklarında ortaya çıkarılması ise şaşkınlığa neden oldu. Söz konusu süper bakterinin, 12.870 kilometre uzaklıkta bulunan Delhi'den bu bölgeye nasıl geldiği bilinmiyor.

Ancak, öne çıkan ihtimaller arasında bakterinin göçmen kuşlar veya insanlar eliyle taşınması yer alıyor.

131 antibiyotiğe dirençli

Svalbard'daki sekiz bölgeden toplanan 40 toprak örneği üzerinden elde edilen bakterinin ayrıca, toplamda 131 antibiyotiğe dirençli olduğu tespit edildi.

Toplanan örneklerin yüzde 60'ından fazlasında bulunan ve incelemeye alınan bu dirençli bakteri ise insan sağlığı için ciddi tehlikeler barındırıyor.

"Tıbbi önlemleri alt edebilir"

Dünya Ekonomik Forumu'nda konuyla ilgili konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Antimikrobik direnç, insanlık için savaş veya iklim değişikliği kadar büyük bir tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Antibiyotik dirençli bakterilerin çoğalması ve yayılması halinde, ameliyatlar oldukça riskli hale gelebilir ve tehlike insanlığın tıbbi önlemlerini alt edebilecek seviyeye erişebilir. Konuyla ilgili olarak uluslararası bir strateji belirlenmediği, antibiyotik

kullanımı en azından kısmen azaltılamadığı ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki küresel sağlık önlemleri artırılmadığı sürece, süper bakterilerin 2050 yılına kadar yılda 10 milyon kişiyi öldürebilecek seviyeye geleceği öngörülüyor.

"Aşırı antibiyorik kullanımı dirençli bakteriler meydana getirdi"

Bu tehlikenin meydana gelmesinde en çok etkili olan unsurlar ise, insanlarda gereksiz yere ve hayvanlarda aşırı antibiyotik kullanımı ve hijyen sorunu olarak sıralanıyor.

Svalbard'daki araştırma ekibine liderlik eden Newcastle Üniversitesi ekosistem mühendisliği profesörü David Graham, insanlığın karşı karşıya olduğu tehlikenin sebeplerine ilişkin şunları söyledi:

"İnsanların aşırı antibiyotik kullanımıyla yaptıkları şey, daha önce hiç bulunmayan dirençli bakteriler meydana getirmek oldu. Bölgesel stratejiler yeterli olmayacaktır, daha global düşünmeliyiz. Problem, politik hale gelecek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 16:59
  1. Kuzey Kutup Dairesi
  2. Hindistan
  3. Arktik
  4. superbug
  5. süper bakteri
  6. The New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 geni (blaNDM-1)
  7. Svalbard
  8. Dünya Ekonomik Forumu
  9. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock
  10. David Graham
  11. Newcastle Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    1. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk..
    2. Ayasofya'da cuma namazı kılınacak.....
    3. Yalçın Menteş’in sağlık durumu son..
    4. 1 hafta boyunca yanlış bebeği emzirdi!..
    5. BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki
    6. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    7. Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı!
    8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    9. Kilis'te FETÖ operasyonu! 5 gözaltı..
    10. New York borsası yatay seyirle açıldı
    11. Beyniniz için bunları yemeyin! Bu..
    12. Suriye'deki 130 DAEŞ'li terörist,..
    13. İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir..
    14. Başkan Uztürk'ten para badmintonculara..
    15. Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu
    16. Hırsızlık şüphelisi kadın, kendisini..
    17. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    18. Giresunspor'da Elazığspor maçı..
    19. Hindistan'da hükümet cami arazisini..
    20. Yalçın Menteş yoğun bakıma kaldırıldı!..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı