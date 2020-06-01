Arkeoloji Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Tarihi Kayseri Kalesi’nin içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Arkeoloji Müzesi, normalleşme süresinin başlamasıyla beraber bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Maske takılarak ve ellerin dezenfekte edilmesinin ardından girilen müzede, Kayseri’nin tarihine ışık tutan eserler görülebilecek. Ayrıca, müze kapısına da korona virüsten korunmasının yollarının anlatıldığı broşürlerde asıldı.

Müze hakkında

Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içinde yer alan Arkeoloji Müzesi’nde Milattan Önce 5 bin 500 yılından Osmanlı dönemi sonlarına kadar geniş bir tarih aralığından günümüze gelen 1789 eser yer alıyor. Son derece modern bir ortamda sergilenen bu önemli eserler normalleşme süreci ile beraber ziyaretçilerini bekliyor.