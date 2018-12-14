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Arkas Spor'un ilk 4 hedefi

- Kulüp basın sözcüsü Uğur Özden:- "İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek devreyi ilk 4 içinde tamamlamak istiyoruz"

14 Aralık 2018 Cuma 10:22
Arkas Spor'un ilk 4 hedefi


İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, birinci devreyi ilk 4'ün içinde tamamlamak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı açıklamada, ilk devrenin son hafta müsabakasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacaklarını belirtti.

Maliye Piyango galibiyetiyle zirve ile puan farkını 3'e indirdiklerini vurgulayan Özden, "İlk yarıyı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Son galibiyetle moralimizi üst seviyeye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek devreyi ilk 4 içinde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında yarın saat 14.00'te başlayacak müsabaka, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:22
  1. Arkas Spor
  2. Efeler Ligi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Voleybol

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