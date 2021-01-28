Arkalarına ABD’yi alıp mesaj verdiler! Türkiye'nin yanı başına Demir Kubbe'nin kurulmasını istediler
Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den Demir Kubbe alması Yunanistan'ı adeta sevince boğdu. Yunanlılar, ABD'nin Demir Kubbe'yi Girit'e kuracağını düşünüyor.
ABD’nin İsrail’den aldığı Demir Kubbe hava savunma sistemlerini Körfez ülkelerinde bulunan üslerine konuşlandırılacağı açıklandı.
ABD Başkanlığını 20 Ocak’ta devralan Joe Biden’ın selefi Donald Trump’ın bir dizi Müslüman Arap ülkesinin İsrail’le normalleşme anlaşmalarına varmasını sağlaması sonrası, ABD’nin İsrail’den aldığı Demir Kubbe hava savunma sistemlerini Körfez ülkelerindeki üslerine konuşlandırmaya hazırlandığı belirtildi.
Yunan basını ise ABD'nin Demir Kubbe hamlesinde kendine pay çıkardı. Atina merkezli Pentapostagma gazetesi, konuya ilişkin "İsrail, bazı ülkelerde ABD askeri üslerine konuşlandırılmak amacıyla füze savunma sistemleri geliştirmek için onay aldı. Yunanistan, bir ABD kalesine dönüşüyor. Girit'te Demir Kubbe sisteminin kurulması bunun çok açık bir göstergesi olacak" denildi.
Gazete, Girit'e kurulacak Demir Kubbe'nin Türkiye'ye bir gözdağı olacağını savundu.