Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı.
Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte Galatasaray’da birçok isim turnuvayı fırsat bilerek tatile çıktı.
Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu da tatilini geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte umreye giderek değerlendirdi.
Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından umre ziyaretinden bir kare paylaşarak “Şükür kavuşturana” yazdı.
Kerem Aktürkoğlu daha önce de ailesiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşmıştı.
İşte o fotoğraf: