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Gündem Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı
Gündem

Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 11:37:00 -
Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı.

Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte Galatasaray’da birçok isim turnuvayı fırsat bilerek tatile çıktı.

Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu da tatilini geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte umreye giderek değerlendirdi.
Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından umre ziyaretinden bir kare paylaşarak “Şükür kavuşturana” yazdı.

Kerem Aktürkoğlu daha önce de ailesiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşmıştı. 
İşte o fotoğraf:

 

 

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