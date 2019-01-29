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Arkadaşını öldürdü, savcıya mektup yollayıp cinayetin detaylarını anlattı

Zonguldak'ta bir dağ evinde alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren ve tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı, cezaevinden savcıya bir mektup yazarak, cinayetin tüm detaylarını tek tek anlattı.

29 Ocak 2019 Salı 17:07
Arkadaşını öldürdü, savcıya mektup yollayıp cinayetin detaylarını anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dağ evinde işlenen cinayetin tutuklu sanığı cezaevinden yazdığı mektupla arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayet olayı 03 Şubat 2018 günü gece saatlerinde Ören Mahallesi Kavucaktaş mevki'indeki dağ evinde yaşanmıştı. İddiaya göre 57 yaşındaki Metin Şahin arkadaşı 42 yaşındaki Cafer K. ile alkol almış ve torunları dedeleri Metin Şahin’i uzun süre eve gelmeyince bakmaya gittikleri dağ evinde ölü olarak bulmuştu. Cafer K. ise yakınları tarafından dağ evine 200 metre uzakta dere kenarında baygın halde bulunmuştu. Polis ekipleri cinayetle ilgili olarak Cafer K. ile Metin Şahin’i öldürdüğü iddiası ile F.K.’yı gözaltına almıştı. F.K. olay saatinde iş yerinde olduğunu ve cinayetli ilgisi olmadığını kanıtlayınca Cafer K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cafer K. ilk ifadesinde F.K.’nın gelip kendisine küfür ettiğini ve silahını ateşleyip kaçtığını iddia etmişti.

Yaklaşık bir yıldır cezaevinde bulunan Cafer K. cinayeti ve ayrıntılarını yazdığı mektupla savcılığa itiraf etti. Cafer K. yazdığı mektupta olayı şu şekilde anlattı “Metin Şahin ile birlikte alkol alıyorduk. Bu sırada daha önceden satın aldığı bir araziye aracılık etmesinden dolayı kendisinden para istediğim sırada tartışma çıktı. Metin Şahin bu sırada masadaki silahı almak istedi. Ben de masada duran diğer silahı alarak, ateş ettim. Olayın şokuyla kaçtım. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda eşim ve arkadaşım beni uyandırmaya çalışıyordu. 'Bunları F. vurmuştur' diye konuşmalar duydum. Hapse girmekten korktuğum için 'Bizi F. vurdu' diyerek iftira attım" dedi.

 Savcılık müebbet hapis istedi

 Dağ evi cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken savcılık Cafer K. hakkında “Kasten öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık iddianamesinde sanığın 'iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına neden olma', 'kişiyi hürriyetini yoksun kılma' ve 'ruhsatsız mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından da ayrıca yargılanması istendi.

 Dağ evi cinayeti ile ilgili Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılacak davanın ilk duruşmanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:07
  1. Zonguldak
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