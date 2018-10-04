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Arkadaşı olmayan orkide yaşamıyor

Orkide bakmak zor derler.. Hayır önce orkideniz yalnız kalmayacak, en az iki orkideniz olacak...İyi günde kötü günde birbirlerine arkadaş olacaklar...

04 Ekim 2018 Perşembe 18:43
Arkadaşı olmayan orkide yaşamıyor


Yaz olsun kış olsun aydınlık ve ferah mekanlar istiyorlar. Karanlık ışık almayan havasız ortamlar hiç onlara göre değil. Fakat güneşte kavrulmak istemiyorlar.

Ne az ne de fazla su istiyorlar... Susuz kalırsa kökleri kuruyor, fazla suda kalırsa da çürüyüp ölüyor.

Orkide vitaminlerinden suya katarak iki ayda bir minimum dozda vermeniz yeterli. Mineral desteği için de tabaklarına koyacağınız iki orkideye bir şişe maden suyu yeterli.

Zaman zaman onları mutfak ya da banyoda duş aldırın, yapraklarındaki ve köklerindeki tozlar gidecek ve daha rahat nefes alabilecekler. Fakat çiçekleri asla ıslanmamalı..

Periyodik sulamanızı üstten değil kökten (tabağından) yapın.

Eğer orkidenizin dalı kurumadı ise, yeşil kaldığı müddetçe asla kesmeyin.

Orkideyi sulamanın inceliğine dikkat

Çiçekteyken çok fazla su vermeyin. Zira aksi halde çok çabuk döker çiçeklerini. Fazla su köklerini de çürütüp, orkidenizi tamamen kaybetmenize sebep olabilir.

Aydınlık mekanları çok seviyorlar ancak direkt güneş ışığı yakıyor yapraklarını. Sulama konusunda ben şöyle yapıyorum. Orkidemi mutfaktaki musluk altına alıyorum. Su sıcaklığını soğuk olmayacak ancak sıcak ta olmayacak şekilde ayarlıyorum. Musluğu açıyorum, ve saksıyı altına oturtuyorum. Su saksının üstünden tabi her yere dağılıyor ve akıp gidiyor. Bu şekilde yaklaşık beş dakika suluyorum. sonra musluğu kapatıyorum ve orkidemi süzülmeye bırakıyorum. Köklerdeki fazla su gidince alıp tekrar yerine koyuyorum. Yani tabağında hiç su bırakmıyorum. Bu işlemi de yaklaşık 20 gün bir ay gibi aralıklar ile yapıyorum. Bu bir ay içerisinde 10 günde bir de bir çay bardağı kadar su veriyorum saksısına. Zaten tabağa akan bu bir çay bardağı suyu orkideniz aynı gün içerisinde emecek ve tabağı yine kuru kalacaktır. Maden suyuna gelince, içerisinde mineraller sayesinde besin takviyesi oluşturuyor. Ama saksıya üstten dökmeyin, tabağına koyun. iki orkideye bir şişe maden suyu yeterli.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:43
  1. Aydın
  2. orkide
  3. orkide bakımı
  4. orkide bakımında dikkat edilmesi gerekenler

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