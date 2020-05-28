Arkadaşa vefa

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde iki arkadaş, kaza sonucu kaybettikleri keresteci arkadaşlarının yaptığı ahşap evi, ilçenin turistik bölgesine taşıyarak anısını yaşatmaya çalışıyorlar.

Domaniç’in Durabey köyünde keresteci Ramazan Akgüneş ahşaptan yaptığı bağ evini bahçeye götüremeden geçirdiği bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybetmişti. Çürümeye bırakılan ahşap evin çürümesine gönlü razı gelmeyen arkadaşları Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, ahşap evi ana yol üzerinden bir yere yerleştirip arkadaşlarının anısını yaşatmak istediler. İlçe Kaymakamlığından ve emniyet güçlerinden aldıkları özel izin ile yaptırdıkları özel dingile 30 metre karelik iki katlı ahşap evi sararak götürmeye kalktılar. Ancak yolda dingil kırılınca, kepçe ve iş makinasi yardımı ile taşımaya çalıştılar. İş makinaları ile de başaramayınca ahşap ev bir kamyona sarıldı. Kamyona sarılan ahşap evi önce çevre yolundan götürmek istediler, fakat üst geçitten dolayı evi geçiremediler. Son çare olarak ilçe merkezinden geçen ev, vatandaşların meraklı bakışlarına neden oldu.

Dört saatlik zorlu bir yolculuğun ardından ev, ilçenin tek turistik köyü olan Ilıcaksu ve Osman Gazinin beşiğinin sallandığı tarihi Mızık Çamı’nın bulunduğu Domurköy Kavşağı’na konuldu.

Kendi ekili tarlasına ahşap evine koyan Volkan Çelik, evin önüne çay bahçesi ve organik pazar açarak burada anıtsal bir mekan ve üreticileri istihdam açacak bir imkan sağlayacaklarını söyledi.