Arkadaş mı, dost mu?

Arkadaş evinize geldiğinde misafir gibi davranır.

Dost geldiğinde buzdolabını açıp istediğini alır..

Arkadaş senin ağladığını görmez.

Dostunun omzu ise senin göz yaşlarınla ıslanır..

Arkadaş davetine katılınca bir paket hediye ile gelir.

Dostun yardım etmek için erken gelir; toparlanman için geç gider..

Arkadaş, onu o yattıktan sonra ararsan rahatsız olur.

Dost neden bu kadar geciktiğini sorar, derdini anlatmak için..

Arkadaş bir kavgadan sonra her şeyin bittiğini düşünür.

Dost ise tekrar arar..

Arkadaş senin daima onun arkanda olmanı ister.

Dostun ise her zaman senin arkandadır..

Arkadaş zaaflarınızı öğrenirse, bakarsınız onları kullanabilir.

Dost zevklerinizi öğrenir ve onlara hitap eder..

Arkadaş zaaflarınızı bilirse bir gün başınıza kakabilir.

Dost zayıflıklarınızı bilirse örtmeye çalışır..

Arkadaş sizi ikinci görmek ister.

Dost sizi birinci görmekten heyecan duyar..

Arkadaş sıkıntınız olmadığında yanınızdadır.

Dost sıkıntınız olduğunda bakarsınız koşmuş yardıma gelmiş..

Arkadaşlarınıza siz huzur vermeye çalışırsınız.

Dostlarınız size huzur vermeye çalışır..

Söyler misiniz şimdi; kaç arkadaşınız ve kaç dostunuz var?