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Gündem Arka Sokaklar oyuncusuna saldırı!
Gündem

Arka Sokaklar oyuncusuna saldırı!

Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Merve Oflaz'ın Bebek'te bir sokağa park ettiği lüks aracına saldırı düzenlendi. Aracın cam tavanı kırıldı, bazı bölümleri ise darbe aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:59:00 -
Arka Sokaklar oyuncusuna saldırı!

Oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu, aracına bineceği sırada şoke oldu.
Çünkü oyuncunun aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izleri vardı. Polis merkezine giden Oflaz, olayla ilgili hemen şikayetçi oldu.

Soruşturma açıldı

Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti.Aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini isteyen oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri ise cadde üzerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.

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