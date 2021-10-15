Hem bebekler hem de aileler için diş çıkarma süreci bir hayli zahmetlidir. Diş çıkarma süreci tamamlandıktan sonra süt dişleri 5-6 yaşlar arasında düşüp yerini kalıcı dişlere bırakır. Peki, 32 diş nasıl ne zaman tamamlanır?

Arka dişler kaç yaşta çıkar? 6 yaşında azı dişi çıkar mı?

Çocuklar 2,5 yaşına kadar 20 adet süt dişi çıkarır. 5-6 yaş civarında ise süt dişleri dökülmeye kalıcı dişler çıkmaya başlar. Aileler süt dişleri dökülmeden ağzın arka kısmında diş çıktığını görüp kaygı duyabiliyor. Bu ise kaygılanacak bir durum değildir. Henüz süt dişlerinin tamamı dökülmeden 6 yaş civarında birinci büyük azı dişi çıkar. 2. büyük azı dişi 12, üçüncü büyük azı dişi ise 17-21 yaş arasında çıkar. Böylelikle 20-21 yaşa kadar 32 diş tamamlanmış olur.

Genellikle aileler 6 yaştan sonra arka kısımda çıkan azı dişlerinin çıktığını fark etmezler. Fark edilse bile bu dişlerinde süt dişi olabileceği düşünülür bu sebeple ağız bakımı ihmal edilebilir. Söz konusu dişler kalıcı diştir ve ağız bakımına her yaşta dikkat edilmesi gerekir.