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Dünya Arka arkaya 6,3 ve 5,4 büyüklüğünde deprem!
Dünya

Arka arkaya 6,3 ve 5,4 büyüklüğünde deprem!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 15:11:00 - 2023-10-15 15:16:24
Arka arkaya 6,3 ve 5,4 büyüklüğünde deprem!

Afganistan'ın Herat kenti, arka arkaya olan 6,3 ve 5,4 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Afganistan'ın Herat kenti, arka arkaya olan 6,3 ve 5,4 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Ülkede 7 Ekim'de de şiddetli depremler meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Herat'ın kuzeybatısında olduğunu duyurdu.

Depremlerde bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

Bu sarsıntıdan yaklaşık 20 dakika sonra da Herat'ın 27 kilometre kuzeyinde 5,4 büyüklüğünde yeniden deprem oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Herat'taki depremler nedeniyle 120'den fazla vatandaşın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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Deprem Herat ve komşu vilayetlerde hissedildi, bölgenin büyük bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

- Yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın Herat kentinde arka arkaya şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde 11 Ekim'de de 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını bilgisi aktarılmıştı.

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