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Spor Arjantinli yıldız Dybala'nın serbest kalması kararı aldılar! Maddesi şok etti: 12 milyon euro parayı
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Arjantinli yıldız Dybala'nın serbest kalması kararı aldılar! Maddesi şok etti: 12 milyon euro parayı

İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Paulo Dybala'nın serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 15:42:00 - 2023-02-17 17:12:08
Arjantinli yıldız Dybala'nın serbest kalması kararı aldılar! Maddesi şok etti: 12 milyon euro parayı

İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Paulo Dybala'nın serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.

29 yaşındaki Arjantinli yıldız Paulo Dybala, yaz transfer döneminde Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Di Marzio'nun haberine göre; Dybala'nın sözleşmesinde İtalyan kulüpleri için 20 milyon Euro; İtalya dışı için ise 12 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Roma'da gördüğü ilginin karşılığını veren Mourinho'nun gözdesi, bu sezon 22 resmi maçta 11 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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