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Aktüel Arjantin'den Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı
Aktüel

Arjantin'den Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 05:03:29 -
Arjantin'den Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Arjantin hükümeti, merkez üssü Ege Denizi olan, çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Yunanistan ile Türkiye halkları ve hükümetleri ile derin dayanışma içinde olduğunu ifade eder." denildi.

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