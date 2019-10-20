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Arjantin'de 'Milyonun yürüyüşü' etkinliği

Arjantin'de binlerce kişi, 27 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimlerine katılacak Devlet Başkanı Macri'ye destek amacıyla "Milyonun yürüyüşü" etkinliğine katıldı.

20 Ekim 2019 Pazar 08:33
Arjantin'de 'Milyonun yürüyüşü' etkinliği

Arjantin'de "Milyonun yürüyüşü" etkinliği

Arjantin'de binlerce kişi, 27 Ekim'deki devlet başkanlığı seçiminde yarışacak Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu lideri Mauricio Macri'yi desteklemek amacıyla Başkent Buenos Aires'te Obelisco dikilitaşının bulunduğu yerde düzenlenen "Milyonun yürüyüşü" etkinliğine katıldı. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı ) 

Arjantin'de, 27 Ekim'deki devlet başkanlığı seçiminde yarışacak Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu lideri Mauricio Macri'ye destek için binlerce kişinin katılımıyla "Milyonun yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Başkent Buenos Aires'te Obelisco dikilitaşının bulunduğu yerdeki etkinliğe, Devlet Başkanı Macri ve Devlet Başkanı Yardımcısı adayı Miguel Angel Pichetto da katıldı.

"Zorlukların, başarılarımızı şüpheye düşürmesine izin veremeyiz"

Macri, burada yaptığı konuşmada, "Zorlukların, başarılarımızı şüpheye düşürmesine izin veremeyiz, bu, sahip olduğumuz en kutsal şey olan hayallerimizi terk etmek olur." dedi.

Ağustosta düzenlenen ön seçimlerde oyunu ciddi oranda düşüren Macri, gelecek hafta düzenlenecek seçimlerde büyük bir geri dönüş yapacağını belirtti.

"Bizi her zaman hayal kırıklığına uğratan boş sözlere aldanmayalım"

Macri, eski Devlet Başkanı ve Herkesin Cephesi Koalisyonu'nun Devlet Başkanı Yardımcısı adayı Cristina Fernandez de Kirchner'ı işaret ederek, "Her zaman yüzleşmemiz gereken zorluklar olacak ama geçmişe dönerek bunu halledemeyiz. Bizi her zaman hayal kırıklığına uğratan boş sözlere aldanmayalım. Daha önce ülkeyi mahvedenlerin, bugün parmağını kaldırarak asıl yönetmeyi bilenlerin kendileri olduklarını söylemelerini kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Ülkede 11 Ağustos'ta yapılan ön seçimlerde Macri'nin liderliğini yaptığı Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu, geçerli oyların yüzde 32'sini almış ve oyların yüzde 47'sini alan Alberto Fernandez liderliğindeki Herkesin Cephesi Koalisyonu'nun gerisinde kalmıştı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 08:33
  1. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  2. Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri
  3. Değişim için bir arada koalisyonu
  4. Anadolu Ajansı

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