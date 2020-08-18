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Aktüel

Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler

Yeniakit Publisher
2020-08-18 02:34:54 -
Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'in çeşitli şehirlerinde binlerce kişi Alberto Fernandez hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyguladığı politikaları ve yargı reformunu protesto etmek için sokaklara döküldü.

Cordoba, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero gibi şehirlerin yanı sıra başkent Buenos Aires ile resmi başkanlık konutu Olivos Köşkü önünde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar arttı.

Bazı göstericiler ellerindeki sert cisimlere vururken, protestoya araçlarıyla katılan eylemciler de korna çalarak eşlik etti.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle halkın toplanması yasak olmasına rağmen polis, göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Göstericiler büyük oranda hafifletilmesine rağmen martın sonundan bu yana uygulanan karantinayı ve Devlet Başkanı Alberto Fernandez tarafından hazırlanan yargı reformunu protesto etti.

Fernandez'in, haziran sonunda açıkladığı ve Senato'da tartışılan yargı reformu, hükümet yanlıları tarafından "yargının siyasi amaçlar için kullanılmasını engellediği" şeklinde yorumlanırken, muhalefet ise bu reformun, ülkenin eski Devlet Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner hakkındaki yolsuzluk davalarından "kurtulmasını sağlayacağını" savunuyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bugüne kadar 5 bin 703 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 294 bin 569 kişide görüldü.

Ülkede 20 Mart'ta ilan edilen ve ülkenin büyük kısmında kaldırılan karantina, hafifletilmesine rağmen başkent Buenos Aires ve çevresinde 30 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.


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